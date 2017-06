Cote d'Ivoire: Eléphants la défense - Le talon d'achille!

Sous le parrainage du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, le Haut-commissariat des… Plus »

Éric Bailly, comme à ses habitudes a joué avec une trop grande assurance et suffisante. Perdant le cuir au profit des Guinéens , et occasionnant des actions nettes de buts au profit de l'équipe adverse. Ses marquages quasi inexistants dans cette rencontre ont permis au Syli national de se créer de l'espace dans la surface de réparation occasionnant les 3 buts. « Nous avons manqué de concentration. Après le (2-1), nous avions le match en main. Mais on a vite relâché et les Guinéens ont pris le contrôle du match. Ce sont des joueurs de qualité. Personnellement, j'assume, je me mets au-devant des choses en tant que membre de cette défense pour dire que nous n'avons pas été bons », avait reconnu Éric Bailly, au terme de la rencontre.

Pour la rencontre comptant pour la première journée des Eliminatoires de la CAN 2019 dans le groupe H, face à la Guinée, s'il y a un compartiment à pointer du doigt, c'est bien la défense. Même si Marc Wilmots refuse de l'admettre. « Ce n'est pas la défense qui ne marche pas, c'est toute l'équipe », avait-il laissé entendre à Bouaké après la raclée ! N'empêche, Éric Bailly, Serges Aurier, Wilfrid Kanon, des champions d'Afrique de 2015 ont livré un match en deçà de leur talent et leur expérience.

Les Eléphants de Marc Wilmots ne rassurent pas. Ils l'ont démontré en deux matches avec deux défaites à la clé et 8 buts encaissés pour seulement deux, marqués. Les débuts de Marc Wilmots sont calamiteux. Ce qui pourrait présumer qu'il y'a péril en la demeure et à l'horizon. Si, le sélectionneur belge de 48 ans a sa part de responsabilité dans ces contre-performances, il n'en est pas moins des joueurs.

