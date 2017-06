Sénégal: Elections et positionnement politique - Principes et valeurs

L'actualité et son bouillonnement amplifié nous contraint à rappeler ce que nous disions et écrivions lors de nos « propos des Mardis de Brottier en 2003 ». Elections et positionnement politique obligent !

Orientations d'actions : principes et valeurs, piliers, attitudes et comportements

En essayant d'être partout où nous sommes et où nous nous déployons comme citoyens, hommes et femmes de valeur engagés à construire une société et un monde meilleurs et plus humain dans lesquels nos actions porteront la marque et les gestes qui donnent envie de vivre en luttant et en franchissant les obstacles pour aller toujours de l'avant, d'une part, éclairés, d'autre part, et soutenus sur des chemins de progrès, nous, chrétiens et citoyens, sommes invités sans cesse disons nous à :

- Renoncer à notre engagement personnel et égoïste pour l'édification d'une société meilleure. C'est en nous que réside l'énergie qui transformera le monde.

- Lutter pour la dignité de l'homme, même en dépit des apparences qui voudraient que c'est une tâche impossible. Ce qui est impossible aujourd'hui sera possible demain, mais il faut se mettre en route.

- Choisir comme axe de notre action le combat pour l'équité. Aucune démocratie n'est viable lorsque les inégalités sont trop criantes et le changement de progrès n'est réalisable qu'au prix de la réduction des fractures sociales, sinon, c'est le chaos.

- Investir et agir dans les nouvelles structures, de nouveaux modes de participation, un champ plus vaste de coopération, de façon à prendre le relais de pouvoirs exténués ou devenus obsolètes.

- Identifier, pour y agir de façon efficace et coordonnée, les espaces favorables, les institutions et les lieux où se réalisera le développement : la famille, l'école, les églises, les mouvements.

- Intégrer dans notre approche de l'homme la dimension du citoyen. Donc, ne pas repousser les offres, ne pas fuir les responsabilités à prendre sur le forum, dans la cité.

- Réaliser en chacun de nous et dans notre entourage un jugement équilibré entre droits et responsabilités. Nous avons tendance à critiquer les hommes politiques et à leur reprocher leurs fausses promesses, jamais tenues parce que souvent irréalisables ; mais souvent, c'est nous qui les obligeons à mentir parce que nous ne supportons pas le langage de la vérité.

- Identifier et rendre visibles des sages, témoins exemplaires pour aujourd'hui et demain.

- Mettre en place des institutions, des lois, des structures justes au service du bien de tous, qu'il faut respecter, et dont il faut contrôler l'application par des citoyens honnêtes et courageux.

a) Principe central

C'est le respect de la dignité de toute personne ainsi que la promotion et son développement intégral. Chaque personne est unique, douée d'un libre arbitre, exceptionnelle et intelligente, sujette à des droits et à des devoirs, à une destinée transcendante et donc, dotée d'une éminente dignité égale à tous. Les êtres humains sont le fondement et la finalité de toute vie économique et sociale et doivent être considérés dans leur intégralité. Une personne est à considérer dans son unité, en tout, de telle façon qu'elle ne puisse pas être considérée successivement comme facteur de production ou simple facteur de consommation, un membre de sa famille, un acteur politique ou une personne avec une dimension spirituelle.

b)- Principes connexes/facteurs structurants

Le travail :

Le travail participe à l'état originel de l'homme, et son but est de produire des biens ou des services. Au travers du travail, l'homme développe ses compétences en y appliquant son intelligence et sa volonté. Le travail représente une dimension fondamentale de l'existence humaine en tant que participation non seulement à l'acte de la création, mais aussi à celui de la rédemption. Le travail est donc le lieu par excellence par lequel l'homme doit exprimer et jouir de sa dignité.

L'éducation et la culture :

Par la culture, l'homme s'humanise davantage et donne davantage ce reflet du divin qui l'a créé, le faisant semblable à lui. Par la création de ses œuvres matérielles, physiques et spirituelles, l'homme continue la création du monde par le respect et la restauration de tout ce que le Divin Créateur avait fait et trouva Beau. L'homme se fait lui-même culture !

La famille :

Cellule première de la société, la famille est le lieu originel où se façonne l'individu, la personne, cet être social, homme et femme d'égale dignité, début, centre et fin du développement. C'est à partir de cette petite communauté que se créent les grandes communautés humaines. La famille est bien l'espace et le lieu où surgit et s'élabore le citoyen d'une société et d'une nation.

Par Théodore NDIAYE

Président honoraire de Présence Chrétienne