Guinée Bissau: Cadre de partenariat - La Banque mondiale prévoit un programme sélectif et flexible pour Bissau

Le nouveau cadre de partenariat-pays repose sur les conclusions du diagnostic systématique réalisé par le Groupe de la Banque mondiale en 2016 et sur une évaluation de la fragilité effectuée en 2015 . Il est également le fruit d'une série de consultations avec les autorités du pays, mais aussi le secteur privé, la société civile et les partenaires de développement.

En effet, le Groupe de la Banque mondiale s'efforcera également de renforcer l'exercice des missions fondamentales de l'État en utilisant des instruments fondés sur les résultats pour générer des incitations au changement. De même, afin d'améliorer la qualité des services publics, il soutiendra et collaborera avec les collectivités et les citoyens pour renforcer directement la demande venant de la base, ainsi que les mécanismes de responsabilisation de l'administration.

