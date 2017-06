Soudan: Des lourdes pertes dans les rangs des rebelles

Ces groupes armés qui ont constitué leurs bases-arrières en Libye et au Sud Soudan et qui ont attaqué recemment Darfour ont été défaits par les forces gouvernementales du Soudan, qui ont, en plus d'avoir tué quelques miliciens, récupéré armes et minutions.

Les forces gouvernementales du Soudan ont récemment tué plus de 17 rebelles (parmi lesquels quelques-uns de leurs leaders) de deux groupes armés au Darfour. Elles ont également détruits et récupéré plusieurs armes et munitions utilisés par ces groupes armés.

Selon des sources gouvernementales à Khartoum, deux groupes armés actifs au Darfour ayant leurs bases arrière respectivement en Libye et en République du Soudan du Sud se sont coalisés pour lancer concomitamment des attaques contre deux Etats du Darfour, l'Etat du Darfour Nord et l'Etat du Darfour Est, avec pour objectif principal de déstabiliser cette région occidentale de la République du Soudan afin de continuer à la replonger dans le chaos.

Ces informations notent également que ces deux mouvements rebelles, le SPLA-MM et SPLA-WA ont été repoussés dans leurs manœuvres par les Forces régulières du Soutien Rapide lors des combats violents qui ont eu lieu récemment et dont le bilan est catastrophique du côté des assaillants. A en croire ces sources, ces affrontements se sont déroulés sur deux différents fronts dont celui mené par le groupe venu de la Libye où les Forces du Soutien Rapide ont détruit trente et un véhicules, récupérées trente-huit autres sur les 140 lancés dans l'attaque, en plus d'une importante quantité d'armes et munitions récupérées.

Sur l'axe ouvert par le groupe venu du Soudan du Sud, plus de 50 rebelles et leurs leaders ont été tués, 51 véhicules et plusieurs armes et munitions récupérés, tandis 40 autres ont été détruits. Ce qui fait un total de 70 véhicules détruits, alors que 78 rebelles ont été capturés vivants.

Il est rappelé que depuis l'indépendance du Sud, le régime Béchir cherche à réaffirmer son autorité dans ses nouvelles frontières et à désarmer les milices qui sèment la désolation dans la région. Le régime du Soudan soutient, en effet, que ces milices sont des « terroristes à combattre par tous les moyens pour l'instauration d'une paix durable dans le pays ».

A Khartoum, il est considéré que cette réplique qualifiée de foudroyante des Forces régulières soudanaises du Soutien Rapide contre les deux groupes armés dans l'Etat du Darfour Nord et l'Etat du Darfour Est, rentre dans le cadre de la détermination du président soudanais, Omar él Béchir, de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes.