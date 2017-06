Congo-Kinshasa: Foot - La FIFA en audit à la Fecofa

Mais avec l'arrivée de Gianni Infantino au sommet de l'instance mondiale du football en remplacement de Sepp Blatter, beaucoup de choses ont visiblement changé dans le football. Ainsi, par exemple, la RDC qui, précédemment, a reçu un million d'euros pour quatre à raison de 250 milles euros par an, disposera de cinq millions d'euros pour quatre ans, soit un million deux cent cinquante milles euros par an comme subvention de la Fifa.

La Fédération internationale de football association(Fifa) a dépêché un cabinet d'audit à Kinshasa pour en savoir plus sur la gestion des fonds alloués à la Fédération congolaise de football association (Fecofa) au cours de l'exercice 2016, indique une dépêche de l'Agence congolaise de presse (Acp). Mme Silva Svihrova conduit la délégation de ce cabinet d'audit venue des Etats-Unis d'Amérique, composée d'un duo d'experts, avec la charge de concilier les comptes de la Fecofa au terme d'un travail débuté le 12 juin et qui s'est achevé le 14 juin 2017.

