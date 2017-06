Afrique du Nord: Arrivée au Maroc du Président français Emmanuel Macron

La visite d'amitié et de travail qu'entreprend SEM. Emmanuel Macron au Royaume du Maroc reflète la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et fort, à la faveur de la volonté commune de consolider les liens multidimensionnels unissant les deux pays.

Le Chef de l'Etat français et son épouse Mme Brigitte Macron ont ensuite été conviés à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes.

SEM. Emmanuel Macron a également été salué par le Général de division, Inspecteur général des Forces Armées Royales, le général de corps d'armée, Commandant de la Gendarmerie Royale, le Directeur général de la Sureté nationale et directeur de la Surveillance du territoire national, le Directeur général des études et de documentation, le wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra par intérim, le président du Conseil de la région, les élus et les représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya.

Le Chef de l'Etat français a ensuite été salué par le Chef du Gouvernement, M. Saâd Eddine El Otmani, les Conseillers de SM le Roi, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l'ambassadeur du Maroc en France.

A leur arrivée à l'aéroport Rabat-Salé, le Chef de l'Etat français et Mme Brigitte Macron ont été accueillis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, qui était accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid, SAR la Princesse Lalla Salma et de SAR la Princesse Lalla Oum Keltoum.

Rabat — Le Président de la République Française, SEM. Emmanuel Macron, et son épouse Mme Brigitte Macron sont arrivés, mercredi après-midi à Rabat, pour une visite d'amitié et de travail au Royaume du Maroc, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Copyright © 2017 Maghreb Arabe Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.