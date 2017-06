Mali: Deux journalistes menacés dans le pays

communiqué de presse

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), première organisation mondiale de journalistes (600.000 membres) s'inquiète pour l'intégrité de deux journalistes Aboubacar Dicko et David Dembélé qui reçoivent des menaces de mort et des insultes proférées contre eux par des appels nocturnes et sur les réseaux sociaux.

Selon les rapports de la presse, le 30 mai dernier, les deux journalistes ont publié dans les journaux Dépêches du Mali et Le Monde Afrique une enquête relative à des comptes de l'épiscopat malien à la banque HSBC en Suisse pour un solde total de 7 milliards de francs CFA. L'enquête mettait en cause Monseigneur Zerbo, en attente d'être nommé cardinal.

A la suite de menaces, les journalistes maliens ont été placés sous protection policière. Ils ont déposé une plainte contre X le jeudi 8 juin et une enquête a été ouverte. Selon l'un des journalistes contacté par Sahelien.com, Le Monde Afrique, pour lequel collaborent les deux journalistes, a adressé une lettre à Monseigneur Zerbo pour protester contre les menaces reçues.

«Ces intimidations inacceptables sur des journalistes qui ne font que leur travail s'apparentent à une forme de torture morale, et constituent une atteinte à la liberté de la presse. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté, et nous demandons à la fois que leur protection soit assurée et que les auteurs de ces menaces soient identifiés et condamnés », a déclaré Philippe Leruth, le président de la FIJ.