Congo-Kinshasa: L'ONU «déterminée» à poursuivre ses efforts pour «la stabilité et la fin des violences»

«Je crois que la collaboration qui a été toujours bonne entre la MONUSCO et la partie gouvernementale a été portée à la connaissance du nouveau secrétaire général adjoint pour qu'aux Nations unies, on pense à la poursuite de cette collaboration et à l'affermissement des relations», a-t-il déclaré.

« Nous sommes déterminés à continuer nos efforts pour appuyer le Congo et son peuple. Nous avons convenu qu'il y avait encore un certain nombre de choses à faire », a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU après la rencontre.

«Les Nations unies sont déterminées à poursuivre leurs efforts pour appuyer la RDC et son peuple vers la stabilité politique et la fin des violences», a déclaré mercredi 14 juin le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, en visite à Goma.

