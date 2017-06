Maroc: Première rencontre entre le président Macron et le roi Mohammed VI à Rabat

Les relations entre la France et le Maroc sont d'ordre historique et affectif. A l'époque coloniale, elles ont… Plus »

« Je suis très touché par cette marque d'amitié et la nature très personnelle d'ailleurs de la discussion qui s'est nouée entre nous », a déclaré le président français. Une discussion pour faire connaissance et évoquer les partenariats franco-marocains, notamment en Afrique.

Mohammed VI est venu en personne accueillir Emmanuel Macron à l'aéroport de Rabat. Un accueil protocolaire avec tapis rouge et garde royale pour une visite décrite des deux côtés comme « personnelle ». Autrement dit sans réception officielle et délégation pléthorique. Mais avec un entretien au palais et un diner familial en compagnie de leurs épouses dans la résidence du roi pour la rupture du jeûne. Un privilège apprécié par le président français.

Emmanuel Macron et Mohammed VI ont choisi un format un peu particulier pour leur première rencontre ce mercredi 14 juin. Ni visite d'Etat, ni visite privée, une rencontre plus familiale que protocolaire qui n'a pas empêché les deux dirigeants de faire le point sur les sujets sensibles du moment.

