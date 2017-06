Togo: OL - Corentin Tolisso signe au Bayern Munich

Après avoir refusé Naples l'été dernier et semblé proche de la Juventus Turin durant l'hiver, Corentin Tolisso vient de s'engager ce mercredi (jusqu'en 2022) avec un autre monstre d'Europe, le Bayern Munich. Une destination de rêve qui rend ses formateurs lyonnais particulièrement fiers. Le deal a été finalisé ce mercredi. L'international français d'origine togolaise de vingt-deux ans a paraphé un bail de cinq ans avec les Bavarois. Pour l'instant, les détails de l'opération n'ont pas été communiqués, mais l'Olympique Lyonnais devrait rapidement dévoiler le montant de cette transaction, on parle de 35ME plus des bonus pouvant permettre à ce transfert d'atteindre les 50ME.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.