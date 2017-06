Gabon: Ethiopian Airlines accueille le Forum mondial de développement du fret aérien

On rappelle qu'Ethiopian Airlines a accueilli, début avril dernier, le Symposium mondial OACI de formation en aviation et Trainair Plus avec le thème "Ensemble, améliorons la formation pour renforcer les capacités".

Le directeur général du groupe Ethiopian, Tewolde Gebre Mariam, s'est réjoui, en tant que plus grand opérateur de fret en Afrique, d'accueillir cette rencontre primordiale, qui s'appuie sur la Déclaration sur le développement du fret aérien en Afrique et engage une feuille de route pour des actions prioritaires.

Selon un communiqué, le forum devrait permettre aux décideurs politiques, aux régulateurs des transports aériens, aux représentants du secteur de l'Aviation et aux autres parties prenantes, d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Lomé, d'identifier les défis et les opportunités en s'appuyant sur les décisions prises lors de la 39ème assemblée de l'OACI.

