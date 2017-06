Ile Maurice: Ameenah Gurib-Fakim - «C'est le PEI qui a pris en charge ma mission officielle à Rome»

Du côté du ministère des Affaires étrangères, une source autorisée soutient que l'ambassade de Maurice à Paris a agi comme facilitateur en réservant les voitures après avoir reçu une requête en ce sens. «Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de l'ambassade et des Affaires étrangères, nous n'avons pas réglé la facture. Elle a été transmise au PEI et nous ne savons si, depuis, elle a été réglée ou pas», a-t-elle indiqué.

Ni Biribin Limousines ni PEI, que nous avons sollicités hier, ne nous ont fourni cette confirmation. La première, à travers sa responsable de réservations, a plaidé le «devoir de discrétion que ses chauffeurs et elle ont en ce quiconcerne leurs clients». Quant au second, il n'a tout bonnement pas donné suite ànotre courriel.

Xavier-Luc Duval est venu une nouvelle fois avec ses munitions lors de la Private Notice Question (PNQ), mercredi. La PNQ adressée au ministre de la Bonne gouvernance et des services financiers, Sudhir Sesungkur, était axée sur la Financial Services Commission (FSC), qui a autorisé aux sociétés du banquier angolais Alvaro Sobrinho d'opérer.

La présidente de la République a fait valoir qu'en décembre, elle a assisté à une réunion du conseil d'administration du PEI (NdlR, qui s'est tenue à Londres) et, par la même occasion, à une mission officielle à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture(FAO) où elle a fait une allocution. Pour preuve, dit-elle, son discours à cet événement est en ligne sur le site de la State House ainsi que sur celui de la FAO.

«Toute la mission a été prise en charge conjointement par le Planet Earth Institute (PEI) et la Bill and Melinda Gates Foundation. Cela comprend également les dépenses de transport.»

