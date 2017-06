Ile Maurice: Saga NMH - ENL Land et Rogers réclament Rs 500 millions à Kriti Taukoordass

Ils passent à l'offensive. Les groupes ENL Land et Rogers affirment avoir subi de graves préjudices en raison de la manière dont l'enquête spéciale sur l'augmentation de leur participation dans New Mauritius Hotels (NMH) a été menée.

Ils s'en remettent ainsi à la Cour suprême pour obtenir réparations et poursuivent l'enquêteur Kriti Taukoordass, lui réclamant Rs 500 millions de dommages et intérêts. Une plainte commune, rédigée par Me Thierry Koenig du cabinet d'ENSafrica, a été déposée mercredi 14 juin.

Dans leur plainte, ENL Land et Rogers font valoir qu'il y a eu un «fundamental breach of fairness and due process» dans la conduite de l'enquête commanditée par la Financial Services Commission (FSC). Selon eux, ils auraient fait l'objet d'une procédure pervertie au cours de laquelle l'enquêteur aurait fait preuve de mauvaise foi à leur égard en refusant délibérément de les entendre.

Ces entreprises n'auraient pas été appelées pour donner leur version des faits. Les plaignants ajoutent que les éléments d'informations qu'ils ont fournis à l'enquêteur, ainsi que les éclaircissements qu'ils lui ont demandé n'auraient pas été pris en compte.

Kriti Taukoordass, en sa qualité d'enquêteur dans cette affaire, aurait également failli lourdement à ses obligations dans la conduite de cette enquête, poursuit la plainte. Celle-ci note également qu'ENL Land et Rogers auraient relevé de nombreux manquements témoignant de son parti pris et de sa mauvaise foi tout au long de l'enquête.

Des manquements qui, selon la plainte, constituent des fautes graves à leur encontre. En outre, disent-ils, Kriti Taukoordass aurait manqué de rigueur dans la conduite de l'enquête. Il aurait fait preuve de légèreté et d'imprudence en remettant à la FSC les conclusions d'une enquête qui, selon ses propres dires, sont incomplètes.

Par ailleurs, ENL Land et Rogers insistent qu'il serait élémentaire que l'enquête soit conduite selon les principes fondamentaux de «natural justice» et de «due process». Cela leur aurait permis de faire valoir leur point de vue et d'expliciter les points de droit concernés. Or, tel n'a pas été le cas. En revanche, dans la plainte, il est noté que «KT (Kriti Taukoordass) has deliberately proceeded with his investigation in a manner that was fundamentally flawed, deliberately ignoring the Plaintiff's (ENL Lands et Rogers) reasoned 'well-founded' objection to the validity of his appointment and has rushed to the conclusions on partial, incompletely verified, and untested evidence».

L'express a tenté d'obtenir une déclaration de Kriti Taukoordass, mais son téléphone était éteint. ENL Land et Rogers sont défendus par un panel d'avocats composés de Mes Salim Moolan, Queen's Counsel, Patrice de Spéville, Senior Councel, et Shrivan Dabee.