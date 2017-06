Congo-Kinshasa: Cyclisme - Départ à Goma du cinquième Tour international du pays

Capitaine du team de la RDC, Jean-Louis Tshiyana affiche la même assurance : «C'est une équipe dont les coureurs sont venus de plusieurs provinces, ce qui fait la force de cette équipe. Les différents tours dans le continent auxquels nous avions participé, ont renforcé notre façon de travailler. Nous espérons cette fois, avec du matériel que nous possédons, nous pourrons rafler les maillots pourquoi pas le podium. Avec le concours du Seigneur, nous irons de l'avant ». La Course sera courue à Goma, Kindu, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Ensuite, il y aura transbordement de la caravane pour continuer le Tour à Inkisi, Kinshasa, Kenge et l'arrivée sera constatée à Kinshasa.

De l'Europe, des coureurs viennent des Pays-Bas, France, Belgique, Hollande, Pologne et de la Suède qui est sa première participation. Plusieurs pays africains prennent part à la compétition. En plus des pays limitrophes de la RDC, il y a le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Madagascar et le Mozambique. Du côté de la RDC, on affiche de l'optimisme. Le président de la Fecocy déclarait il y a quelques jours que les coureurs de la RDC se sont bien préparés pour cette compétition en participant à différents nationaux sur le continent et le souhait serait de remporter même une étape du Tour.

La confirmation du départ repoussée au 15 juin a été faite par le ministre des Sports et Loisirs, Papy Nyango, lors d'une rencontre avec la presse, lui qui sera présent à Goma à la cérémonie du départ, pour marquer l'accompagnement du gouvernement. L'on annonce aussi la présence probable du premier ministre Bruno Tshibala au départ de cette compétition nationale de la bécane. Le ministre des Sports a également présenté le comité d'organisation de la cinquième édition du Tour international de la RDC présidé par Sylvestre Motayo, président de la Fédération de cyclisme du Congo (Fecocy), avec à ses côtés, François Kabulo Mwana Kabula. Bienvenu Ilanga et Prince Nyampala font également partie du comité d'organisation.

