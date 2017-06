Congo-Brazzaville: Judo - Daniel Bikindu patronnera le jubilé d'or de Me Matshuda Lengole « Gunter »

Après plus de trois décennies de pratique de judo, Me Matshuda Lengole alias « Gunter », installé depuis quelques années en Europe, a officiellement pris l'option de raccrocher. A cet effet, un jubilé sera organisé en son honneur.

L'événement va se dérouler, du 15 au 23 juillet au stadium de l'YMCA au quartier Matonge dans la commune de Kalamu, à Kinshasa. Ce sera sous le patronage de la Fondation Daniel Bikindu (FODABIK), structure d'encadrement la jeunesse. Le président du comité d'organisation de l'événement, Ike Tshitenge, a procédé, le jeudi 8 juin 2017 au siège de la Fondation dans la commune de Kasa-Vubu, au lancement officiel du jubilé a eu lieu le jeudi 8 juin 2017 au siège de la Fondation situé dans la commune de Kasa-Vubu.

Administrateur-délégué général honoraire de l'ex-Office nationale des transports (Onatra) aujourd'hui Société congolaise de transports et ports (SCTP), ancien président du Basket Club Onatra qui a porté sous son aile Dikembe Mutombo et mécène sportif, Daniel Bikindu Ditomene a été un parrain pour Me Matshuda Lengole lorsque ce dernier a créé son club, le judo club Kodokan. Aussi était-il indiqué qu'il soit bien présent afin de patronner le jubilé d'or de celui qu'il a eu à encadrer pendant plusieurs années.

Selon le programme de l'événement, Me Matshuda Lengole arrivera à Kinshasa, jour du démarrage du jubilé. Les objectifs affichés sont d'honorer les grands maîtres de judo pour leur dévouement à la pratique de la discipline et l'encadrement de la jeunesse en RDC, inciter les jeunes à la pratique du judo comme discipline sportive, intellectuelle et morale, faire la promotion de l'image positive du judo et ses valeurs (code moral du judo) auprès de la jeunesse afin de revaloriser l'image du judo dans la communauté de base et réorganiser l'Association sportive judo Kodokan et la doter d'un acte juridique.

Dans le programme des manifestations, l'on assistera au dépôt des gerbes des fleurs sur les tombes des maîtres de judo décédés José Kayenge « Maciste »), Albert Dianda « Papa Doc », Tozo Elim, André Lukoki, Chico Mvambanu Lukoki Emmanuel et Bongwanzi Boboto Fisco. Il y aura aussi naturellement des combats en individuel des cadets et minimes, entre maitre Matshuda Lengole et un judoka, des démonstrations de Katas et la remise des kimonos et médailles à une vingtaine de maîtres parmi lesquels Mukuna wa Nkuna Antoine (7e dan), Luzolo Edouard Michel (7e dan), Nkusu Manznza Anselme (6e dan), Day Lukembeso Ntiama (6e dan), etc.

Qui est Matshuda Lengole ?

Me Matshuda Lengole débute très jeune dans le judo dans les années 1970 sur la rue Bolia à Matonge à Kinshasa. Au Club Geda, il est passé entre les mains des maîtres Rif Mazoko, Ajax Bowule, Ifabok Bokomba, Shora Disasi, etc. En 1978-1979, il est vice-champion de Kinshasa dans la catégorie des benjamins, avant d'être vice-champion de Kinshasa chez les Cadets en 1980. A 17 ans, il fait déjà partie de l'équipe senior du Club Geda, à côté des compétiteurs comme Kamba Kamuzuna, Fouga Mangala, Eudoxie Bokomba, Yamashita Lutula, Nkoy-Nkoy, Mukabare Muzungu Biko, Fabien Samuzu, Bijou Bizey, Niame Lindanda, etc. Quelques années après, il est le joyau du Club Geda, devenant le champion de l'ex-Zaire en 1989-1990, avec son arme redoutable au combat, le « Te Guruma ». Parti du club Geda, en 1995, il crèe le Judo Club Kodokan, pris en charge par le mécène sportif Daniel Bikindu.

Me Matshuda Lengole va se retrouver chef de sécurité du groupe musical Quartier Latin de Koffi Olomide qui va l'emmener dans plusieurs voyages au pays, en Afrique et dans le monde. C'est au cours d'un de ces voyages qu'il a choisi de s'installer en France. Il tient à inculquer continuellement aux jeunes le code moral du judo à travers un programme de développement de judo à la base, avec la formation des initiateurs et des éducateurs qualifiés.