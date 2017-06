Congo-Kinshasa: La traque continue - Thambwe Mwamba visé par la justice belge

Il va de soi que cette page qui vient de s'ouvrir, va davantage noircir et envenimer les relations déjà tendues entre la Belgique et la RDC depuis que l'ancien pays colonisateur s'était décidé de s'impliquer dans la crise politique en RDC. Levée de bouclier auprès des autorités qui ont embouché le discours souverainiste rappelant la mort de Lumumba imputée aux Belges !

Dans tous les cas, M. Thambwe Mwamba intéresse la justice belge à cause du rôle qu'il aurait joué pendant cet incident. Pour le moins, il peut être accusé de complicité. Mais comme auteur ou co-auteur, le garde des sceaux congolais a très peu de chance de s'en sortir. Les familles des victimes savaient qu'avec son arrogance habituelle, il n'hésiterait pas de sauter dans l'avion pour affronter la justice belge et tenter ainsi de se tirer d'affaire, se croyant intouchable. C'est ici que se pose la question de son immunité comme ministre d'un État souverain.

Erreur d'appréciation ou légitime défense, Alexis Thambwe est donc concerné par ce tir de missile. Pour en avoir revendiqué la paternité, il devra dire qui en était le donneur d'ordre si ce n'est pas lui. Il devra aussi justifier cette décision dans un environnement où il était tout aussi possible de maitriser l'expédition de LDK une fois au sol, par des militaires aguerris afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas de civils. Enfin, il aurait suffi de poser la question pour savoir que l'avion était en décollage et non en approche pour un éventuel atterrissage.

Pour bien faire les choses, il y a seulement quelques jours, l'avocat belge, Alexis Deswaef, avait introduit une plainte contre le Garde des sceaux congolais, l'accusant d'avoir abattu un avion de ligne qui venait de décoller de Kindu avec à son bord des civils qui tentaient de fuir les affres d'un front militaire qui avançait à grands pas, le 18 octobre 1998. Selon notre confrère La Libre Belgique « le lendemain, une information est diffusée en boucle sur les ondes de RFI. On y entend un des leaders du RCD, Alexis Thambwe Mwamba, revendiquer l'attaque contre cet avion. Il justifie alors le tir du missile (un sam7) par le fait que l'avion était sur le point d'atterrir à Kindu avec des militaires pro-Kabila à son bord. Une version immédiatement démentie par les responsables de la compagnie aérienne et de nombreux témoins ».

Une victime vient de tomber, relativement à la crise politique que traverse la RDC. Il s'agit du tout-puissant Alexis Thambwe Mwamba, ministre de la Justice et Garde des sceaux. Il est pris par les mailles de la justice belge qui a exhumé un vieux dossier de crime contre l'humanité, à la suite de l'attaque, en 1998, d'un avion de ligne par les rebelles de l'ex-RCD/Goma à Kindu et qui avait fait à l'époque une cinquantaine de morts. Alors chargé des relations extérieures du mouvement rebelle, Alexis Thambwe Mwamba avait endossé l'attaque. Entendu sous sermon par un juge belge, le Garde des sceaux a été finalement retenu sur le territoire, confirment des sources crédibles. C'est le début d'une procédure qui ne devrait pas se dénouer de si tôt.

