Angola: Cuanza Sul - Le ministre de la Santé annonce la construction de deux nouveaux hôpitaux

Au cours de la visite de deux jours, le ministre Luís Gomes Sambo a rencontré le gouverneur Eusebio Brito Teixeira, les responsables liés à la santé, ainsi qu'il a visité les unités hospitalières de Porto-Amboim et Sumbe, ainsi qu'il a eu une rencontre d'éclaircissement avec les infirmiers, les médecins et les employés administratifs du secteur dans la région.

Quant à l'encadrement des nouveaux cadres dans le secteur, il a expliqué que tout dépendait du Budget général de l'Etat et s'il n'y a pas de provision, il n'est pas aussi possible d'intégrer des nouveaux techniciens. Il a garanti que le secteur dans la province serait renforcée par de nouveaux moyens de transport comme une ambulance, des médicaments, et d'autres moyens pour l'appui aux malades.

Le gouvernant, qui s'adressait aux journalistes à la fin de sa visite de travail à Cuanza Sul, a dit que le Gouvernement créait toutes les conditions pour la "construction d'un hôpital provincial à Sumbe et l'autres municipal à Porto-Amboim, afin d'offrir de meilleures conditions de travail aux personnel et patients".

Sumbe — Deux nouveaux hôpitaux, dont un provincial et l'autre municipal, seront construits à partir de 2018, respectivement à Sumbe et Porto-Amboim, dans le cadre du Programme d'investissement public (PIP) afin de remplacer les anciens qui sont en mauvais état, a annoncé mercredi, à Cuanza Sul, ministre de la Santé, Luís Gomes Sambo.

