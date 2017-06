Angola: Le MPLA souhaite une forte participation de la femme à la politique nationale

Il a, par ailleurs, mis exergue la lutte contre l'analphabétisme principalement au sein des femmes car investir dans l'éducation de la femme c'est lui donner des moyens de faire face et vaincre n'importe quelle discrimination et contribuer à son émancipation.

Le candidat du parti au pouvoir a aussi salué le rôle du secteur féminin dans l'économie, avant de promettre de travailler avec des programmes qui visent à réduire l'économie informelle par le biais de petites et moyennes entreprises avec l'objectif de se développer et de créer des emplois.

Luanda — Le MPLA a défendu mercredi, à Luanda, le raffermissement du rôle de la femme angolaise à la vie politique, économique et sociale pour éliminer les inégalités d'opportunités entre les hommes et les femmes.

