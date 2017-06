Angola: Le pays maintient la position dans l'indice de développement humain - Rapport

La cérémonie a été présidée par le coordinateur résident du système des Nations Unies et représentant résident du PNUD en Angola, Paolo Balladeli, flanqué par la restrice de l'Université Agostinho Neto, Maria do Rosário Sambo Bragança.

Le pays a une espérance de vie, selon le document, de 57,5 ??ans contrairement aux 60 ans estimés par le recensement de la population et de l'habitat réalisé en 2014, et a un taux d'alphabétisation de 68,1 pour cent et un niveau de scolarité en moyenne de cinq ans, malgré les efforts de l'Exécutif pour assurer l'accès à l'éducation à la majorité de la population.

En ce qui concerne le revenu par habitant, le rapport estime que chaque Angolais reçoit en moyenne 6.219 dollars américains par an (1 dollar américain = 165,092 Kwanzas), étant considéré comme faible par rapport à celui enregistré dans le Royaume de la Norvège, qui est plus à 40 mille dollars.

