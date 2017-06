Mali: Mort de G. Dupont et C. Verlon - Le juge d'instruction reçoit les parties civiles

Pour la première fois donc, les parties civiles vont pouvoir directement sonder le juge sur sa vision du dossier et les nombreuses questions en suspens, en particulier le motif de l'enlèvement et le lien éventuel avec Arlit. En avril, François Hollande, qui s'était déjà engagé à tout faire pour que la vérité éclate, a à nouveau reçu les proches de nos confrères.

En janvier dernier, un reportage d'Envoyé spécial avait mis au jour certains éléments accréditant l'hypothèse d'un lien direct entre les négociations troubles qui ont abouti à la libération des otages d'Arlit en octobre 2013 et l'assassinat de nos confrères quatre jours plus tard.

Ce sont les suites de l'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon le 2 novembre 2013 à Kidal, au nord du Mali. Jean-Marc Herbaut, le juge d'instruction qui a succédé au juge Trévidic en septembre 2015, reçoit jeudi après-midi l'ensemble des parties civiles pour la toute première fois depuis qu'il a repris le dossier, il y a plus d'un an et demi. Il s'agit surtout de faire un point d'étape dans une enquête qui peine à avancer. Retour sur les derniers développements.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.