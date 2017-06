Cameroun: Direction générale de l'ART - Philémon Zo'o Zame prend le commandement

Le rapport annuel de l'ONU sur l'Afrique Centrale est présenté cette semaine à New York. Le… Plus »

Né le 18 octobre 1962 à Djoum, département du Dja et Lobo (région du Centre), le Dr Philémon Zo'o Zame hérite cependant d'un premier dossier chaud sur sa table : l'immeuble-siège de l'Art à Yaoundé dont la pose de la première pierre en décembre dernier par la Minpostel, n'a jamais été suivie du moindre coup de pioche. D'un cout de 20 milliards FCFA, et d'une durée de travaux de quatre ans, ce projet immobilier très louable, reste tout de même l'une des plus grandes actions d'éclat de Jean-Louis Beh Mengue à qui selon ses propres dires, le gouvernement, a demandé de surseoir au début du chantier, pour « reprise des études du projet».

Jeudi dernier, un décret de Paul Biya a porté à la tête de l'Art, Philémon Zo'o Zame, en remplacement de Jean-Louis Beh Mengue. Le nouveau patron de l'Art, a ainsi été intronisé hier mercredi, par Minette Libom Li Likeng la ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel). Devant une salle de conférences d'un hôtel de la place qui s'est avérée plus qu'étroite, la Minpostel a présenté à Philémon Zo'o Zame, les différents chantiers qui l'attendent.

