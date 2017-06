Angola: La zone économique peut attirer des hommes d'affaires israéliens

Luanda — La Zone spéciale économique (ZEE) Luanda / Bengo peut être l'une des principales voies d?attraction d?hommes d'affaires israéliens pour investir en Angola et assurer la production de biens et services, a déclaré mercredi, à Luanda, le directeur général de l'industrie de robinets Angtor, Edson Lobito.

S'adressant à la presse lors d'une visite des hommes d'affaires israéliens à la Zone spéciale économique (ZEE), effectuée dans le cadre du premier Forum d'affaires Angola - Israël, Edson Lobito a souligné que des possibilités devraient être étudiées et les secteurs prioritaires pour accroître la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays.

Selon lui, à l'heure actuelle, la société qu'il dirige produit par an 96.000 robinets et ce chiffre peut tripler si elle utilisait la technologie israélienne, elle pourrait créer plus d'emplois, aidant le pays à produire plus et mieux.

« Nous avons un chiffre d'affaires d'environ quatre millions de kwanzas / mois, ce qui a eu un impact négatif en raison du manque de devises, parce que nous dépendons de devises pour importer des matières premières. Nous avons révisé le plan et nous envisageons avoir, au cours des six prochains mois, un chiffre d'affaires de 45 millions de kwanzas» a-t-il dit.

Il a fait savoir que le bilan de l'année précédente était positif, cependant il a dit qu'il pourrait être mieux, vu que sa société a connu une croissance dans les ventes.

À son tour, le directeur général de la Chambre de Commerce Israël-Angola, Morris Revah, a dit que les hommes d'affaires israéliens ont été impressionnés par la dimension et la qualité de la Zone économique spéciale.

« Il y a une planification et la préparation des responsables de cette unité, qui comprenant toutes les phases et les besoins des industries, des infrastructures de base et complexes, tout ce qu'un parc a besoin et un entrepreneur peut faire pour que ses entreprises fonctionnent» a-t-il souligné.

Morris Revah a déclaré que les conditions étaient créées, en attendent que la situation financière du pays et internationale soient stabilisées pour la pleine exploitation des pôles d'investissement et de développement.

Il a précisé que, compte tenu de la capacité industrielle d'Israël, on pouvait sélectionner la technologie de l'information, la distribution de l'électricité, l'agriculture, les industries liées à l'agriculture à des partenariats établis entre les hommes d'affaires des deux pays.

Le 1er Forum d'affaires Angola - Israël, qui se tient sous le slogan « Ensemble pour le développement », réunit des hommes d'affaires angolais et israéliens liés à la Chambre de Commerce Israël-Angola.

Les participants du forum se sont penchés sur des thèmes comme « Les opportunités d'affaires en Angola » et « Investir en Angola», «L'aquaculture en Angola» «les opportunités d'investissement dans l'agriculture» et «les opportunités d'investissement dans le secteur minier ».

L'objectif principal de la future Chambre de Commerce Angola-Israël sera de promouvoir l'entrée en Angola de plus d'entreprises privées et de stimuler les relations commerciales et économiques existant entre les deux Etats dans divers domaines.