Angola: Huambo - Le Centre de technologie alimentaire déménage à Calenga

Huambo — Le Centre de technologie alimentaire, qui depuis 2002 fonctionnait dans le complexe de Chianga, à 12 kilomètres de la ville de Huambo, va déménager en juillet pour la commune de Calenga, municipalité de Caála, à 33 kilomètres de la ville, dans un espace d'environ deux hectares.

Annonçant le fait mardi à la presse, son responsable, Hilário Salupula, a rapporté que ce changement était dû au fait que Calenga soit l'une des localités avec une grande production agricole et des fruits, qui les matières premières nécessaires pour le centre.

Il a indiqué qu'en partenariat avec une entreprise nationale de recherche et innovation, le centre continuera à investir dans la transformation de produits du champ et d'origine animale, contribuant ainsi à la valorisation économique de l'activité agro-pastorale.

Hilário Salupula a annoncé pour le mois prochain, le début de la production d'alcool et d'eau ardente, extraits de fruits et légumes, ainsi que des liqueurs, et qu'en octobre, le centre produira également l'huile pour la nourriture, l'usage médical et aromatique.

Il a dit que les équipements nécessaires étaient déjà sur place, y compris un alambic de 670 litres, qui fonctionne avec le butane, en attendant l'achèvement de l'assemblage d'autres équipements, de mille litres.

Le chef du centre a affirmé que toute la production serait enregistrée comme une marque locale avant d'être acheminée au marché, ajoutant que seront encore produits des jus, des concentrés et des confitures de fruits divers.

Il a souligné que le passage à un plus grand site stimulera les producteurs, le commerce et l'industrie et créer des emplois, contrairement à ce qui est arrivé avant, dans lequel le centre se limitait aux fruits potentiel de recherche et des produits agricoles à traiter et maintenu.

Hilário Salupula croit que l'objet social du centre de technologie alimentaire était conforme à la stratégie du Gouvernement de diversifier l'économie et réduire les importations en augmentant la production nationale.

Il a confirmé avoir été menée des études de faisabilité économique pour que l'institution fonctionne de manière durable et atteigne ses objectifs.