Cameroun: Lions indomptables - Encore du boulot pour les remplaçants

La défaite (0-4) de mardi face à la Colombie a mis en lumière les insuffisances du banc de touche.

Les Lions indomptables se sont inclinés (0-4) mardi dernier à Getafe contre la Colombie en match amical. James Rodriguez (16e min), Yerry Mina (30e et 52e min) et José Izquierdo (85e min) ont crucifié les coéquipiers de Benjamin Moukandjo. Eux qui préparent la coupe des Confédérations prévue en Russie du 17 juin au 2 juillet, affrontaient la cinquième nation au classement mondial de la Fédération internationale de football association.

Cinq nouveaux joueurs (André Onana gardien de but, Ajax Amsterdam, Pays-Bas ; Jérôme Guihoata défenseur, Paninios, Grèce ; Lucien Owono défenseur, Alcorcon, Espagne ; André Zambo Anguissa milieu de terrain, Olympique de Marseille et Olivier Boumal attaquant, Panathinaïkos, Grèce), parmi les 11 titulaires de la rencontre n'étaient pas de l'expédition victorieuse à la CAN 2017. Et parmi les six joueurs présents à la CAN gabonaise, seul Karl Toko Ekambi a semblé constant dans la rencontre. Les Lions étaient comme craintifs. Pas de liant entre le milieu et l'attaque. Des défenseurs qui ont du mal. Pis, pas de communication véritable dans le jeu entre Lucien Owono et Adolphe Teikeu. Personne pour aller à la bourre. Du coup, André Onona, vice-champion d'Europe et 46 matchs la saison écoulée avec son club l'Ajax d'Amsterdam, s'est souvent retrouvé dos au mur. Longuement critiqué sur le premier but issu d'un shoot au premier poteau, angle fermé de James Rodriguez, Onana s'est bien racheté par trois arrêts précis.

Dans tous les compartiments, ils n'ont pas su jouer avec le coeur. Les Lions n'avaient pas de principe de jeu. Ils ont manqué de fougue, d'enthousiasme dans le jeu. L'expulsion de Ndip Tambe sur un grossier geste anti sportif a entamé la cohésion dans le jeu d'un groupe pas du tout stable. Les Lions n'ont pas montré un beau visage. Plus qu'un faux pas, cette déculottée doit très vitre être oubliée à 48 heures du début du tournoi russe. Il faudra déjà tirer des leçons.