Cameroun: Régulation des télécommunications - La feuille de route du Dg

Sur sa feuille de route, la tutelle a prescrit à Philémon Zo'o Zame une série de chantiers. La mise en place de mécanismes de régulation efficaces avec notamment la conception en urgence d'un manuel de gestion des fréquences ; le développement d'une stratégie de protection du consommateur prenant en compte la gestion des plaintes ; l'application effective du dispositif de sanctions des opérateurs et l'implémentation des sanctions constatées ; l'amélioration du management de l'agence favorisant la production de résultats plus perceptibles. Les consommateurs attendent de voir.

Au DG entrant, le ministre a rappelé que « si la promotion à un nouveau poste de responsabilité représente un motif légitime de satisfaction, il n'en demeure pas moins vrai que cette promotion professionnelle fait appel à de nouveaux défis qu'il faut relever, en vue de mériter davantage la confiance de la plus haute autorité de l'Etat ». Pour le MINPOSTEL, « un bon régulateur a pour mission de promouvoir une saine concurrence entre tous les opérateurs des réseaux. Ce, en vue de garantir la meilleure qualité de service possible à l'utilisateur final dont il assure la protection, grâce à l'application sans état d'âme de la réglementation en vigueur ». Il se doit par ailleurs d'être un acteur fort, garantissant l'égalité de traitement et l'équité envers tous les opérateurs des réseaux, ainsi que les droits des utilisateurs finaux qui s'avèrent être le maillon faible de la chaîne.

