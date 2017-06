Congo-Kinshasa: Réaction contre les sanctions de l'UE et des USA - She Okitundu agite une épée en bois

Le monde entier attend voir ce que sera la réaction de la République démocratique du Congo face aux sanctions infligées par l'Union européenne et les USA contre des personnalités congolaises coupables de persécution de la démocratie et/ou des violations des droits humains. Devant les Parlementaires, le ministre des Affaires étrangères promet une réaction « raisonnée ».

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, a indiqué le lundi 12 juin, à l'issue de son interpellation à l'Assemblée nationale, qu'il tient à ce que la réaction de la République démocratique du Congo contre les sanctions de l'Union européenne, infligées aux personnalités congolaises, soit « raisonnée ». Pour cela, She Okitundu compte embarquer, dans son « combat », aussi bien le parlement congolais que les États de l'Union africaine.

En effet, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) a pris récemment des sanctions contre neuf personnalités congolaises. Sur la liste, se trouvent Evariste Boshab, haut cadre du parti présidentiel et ancien vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani, l'actuel vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Presse, Alex Kande Mupompa, gouverneur du Kasaï Central, Jean-Claude Kazembe Musonda, gouverneur du Haut Katanga, Kalev Mutond, directeur général de l'Agence nationale de renseignement, Eric Ruhorimbere, officier supérieur des Fardc, Muhindo Akili Mundos, officier supérieur des Fardc, et Gédéon Kyungu, un criminel de guerre. Leur dénominateur commun, c'est qu'ils sont au service du régime de Kinshasa.

Bien que ça ne soient pas les premières sanctions du genre, le ministre en charge des Affaires étrangères en RDC a promis la réciprocité notamment contre l'Union européenne. Pour She Okitundu, les sanctions de l'UE violent le droit international et même les Accords de partenariat entre l'UE et les pays de l'Afrique et des Caraïbes. « La réciprocité est un principe qui gouverne les relations interétatiques. Si la RDC ne réagit pas contre ce que nous considérons comme une violation des droits fondamentaux, en ce moment-là, il faut faire la génuflexion devant l'Union européenne. C'est une situation que je ne saurai en aucun cas accepter », a déclaré M. Okitundu le lundi au sortir de l'Assemblée nationale.

Un crapaud qui veut se faire un bœuf

Certes, la République démocratique du Congo a pleinement le droit de réciprocité. Cependant, les relations entre les États, bien que régies par le droit international, sont en réalité basées sur les rapports des forces. Et sur ce créneau, la RDC part perdante dans le bras de fer qu'elle veut engager contre Bruxelles, notamment, ou même contre Washington qui a aussi déjà sanctionné les personnalités civiles et militaires de la RDC.

En effet, Kinshasa reste un « nain » politique et un « nain » économique. La République démocratique du Congo dépend énormément de ses partenaires extérieurs, notamment des pays occidentaux. Ce, dans plusieurs domaines allant du développement à la conservation de la nature en passant par l'assistance dans la santé, la culture ainsi que bien d'autres secteurs.

Dans son budget 2017, la RDC attend des partenaires extérieurs 38% de recettes. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, Kinshasa a présenté à la communauté internationale une facture de plus de 21 milliards Usd pour lutter contre les effets de serre. Déjà, dans le secteur de la conservation de la nature, ce sont des ONG internationales qui sont à l'œuvre. Et ces ONG sont principalement financées par l'Union européenne ou les USA. L'Etat congolais ne contribue à rien pour assister les milliers de déplacés internes dans l'espace Kasaï. La RDC bénéficie de bien d'autres projets financés par la Banque mondiale, le PNUD ainsi que par des agences du système des Nations Unies. Tout autant, l'ONU dont le budget est majoritairement financé par les Américains et les Européens, a déjà dépensé plus de 20 milliards Usd pour la mission de maintien de la paix des Casques bleu depuis son implantation en 1999 en RDC. Autant des projets qui montrent bien l'assistance de l'Union européenne et des États-Unis en RDC.

Dès lors, si le ministre des Affaires étrangères veut toujours réagir contre ces partenaires, ça serait compromettre la vie de tout un pays pour chercher à défendre des individus. L'Union européenne et les USA n'ont pas pris des sanctions contre la RDC, mais plutôt contre des individus. Ces derniers ont agi en marge des lois nationales et internationales. La Constitution congolaise garantit tous les droits fondamentaux des citoyens. Mais les personnalités sanctionnées ont violé ces droits humains non pas au bénéfice de la République, mais bien d'un régime qui a instauré la répression pour taire toute opposition.

Le ciel ne va pas tomber

Les sanctions de l'UE et des USA sont pleinement justifiables et doivent continuer pour mettre en quarantaine tous ceux qui persécutent la démocratie et violent les droits fondamentaux des Congolais. N'en déplaise à She Okitundu et à tous les sbires du régime.

Le ministre des Affaires étrangères peut donc réagir. En réalité, She Okitundu agite une épée en bois voire en carton. Le ciel ne va surement pas tomber sur qui que ce soit. Tant que le pouvoir en place à Kinshasa agira à l'encontre de la Constitution et des droits fondamentaux des citoyens, il y aura toujours des États civilisés qui le désapprouveraient à travers notamment des sanctions ciblées.