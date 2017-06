Congo-Kinshasa: Connexion à la fibre optique - Le pays vole au secours de Congo Brazzaville

La coopération entre Kinshasa et Brazzaville ne se situe pas seulement sur l'axe politique. Le côté technique préoccupe également les deux parties.

Depuis quelques jours, la République du Congo est confrontée à des sérieux problèmes de connexion à la fibre optique. Ce qui a quelque peu paralysé le fonctionnement normal de l'économie du pays. Les télécoms, banques et autres commerces se retrouvent ainsi bloqués. Pour pallier cette difficulté, les autorités de tutelles de ces deux pays sont en pourparlers qui, certainement, devront aboutir à un partenariat entre les deux parties, dans le sens de sauver les meubles.

Abordé à ce sujet, le directeur général de la Société congolaise de Postes et télécommunications (SCPT), Patrick Umba a indiqué que les pourparlers en cours connaissent des avancées très significatives. « La connexion par fibre optique de deux pays est l'une des grandes réalisations réussies par la SCPT », s'est-il félicité. Après plusieurs tentatives, a ajouté Patrick Umba, les experts ont finalement réussi à connecter les deux pays à l'aide du câble qui a traversé le fleuve Congo qui sépare la RDC et le Congo Brazzaville.

« Depuis plusieurs mois, la SCPT est engagée dans des grands projets d'intérêt national, portant notamment sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Ce qui s'inscrit dans la droite ligne de la réorientation de la stratégie de croissance vers la qualité des produits et services. Une stratégie qui ne vise autre chose que la satisfaction des consommateurs. C'est ce qui justifie cette réalisation de grande envergure que vient de signer la SCPT », a renseigné un expert de la SCPT.

Pendant qu'une attention particulière est fixée, depuis deux mois, sur les travaux de fiabilisation de la fibre optique sur l'axe Kinshasa-Muanda par des ingénieurs congolais, s'est-il félicité, la SCPT vient de finaliser, en un temps record, les travaux de pose du câble à fibre optique dans le Fleuve Congo. Des travaux exécutés entièrement par les cadres et ingénieurs nationaux. Ce qui prouve, une fois de plus, l'existence des compétences et expertises au niveau national.

Une expertise nationale convaincante

Il a donc fallu attendre près de deux ans pour que cette liaison entre la RDC et le Congo Brazzaville soit rétablie sur insistance du directeur général ad intérim de la SCPT, Patrick Umba, en collaboration avec la compagnie Congo Télécom basée à Brazzaville, par les ingénieurs de la République démocratique du Congo. La contribution de la Régie des voies aériennes (RVA) et celle de la Société congolaise de transports et de ports (SCTP) a été très utile pour cette réalisation. Si la première a fourni une analyse pluviométrique ainsi que des plongeurs, la seconde a, quant à elle, assuré la logistique nécessaire pour bien réaliser les travaux de liaison entre les deux pays.

Attendu de deux côtés du fleuve depuis près de deux ans, le câble sous-marin, long de 2,4 Km, permet une redondance mutuelle sur les deux rives du fleuve Congo. Un projet réalisé de telle sorte qu'en cas d'interruption sur le câble principal ou d'une instabilité éventuelle, les usagers bénéficient automatiquement d'une deuxième voie d'accès à la connexion internet via le câble partant de Pointe Noire jusqu'à Brazzaville (Congo).

« Cette prouesse technique et technologique permettra d'améliorer de manière très significative le taux de disponibilité de l'internet pour le placer au-dessus de la barre de 99 % », a déclaré un expert de la SCPT qui a supervisé les travaux.

Convaincu par la grande expertise des nationaux, Patrick Umba a rassuré que les travaux de fiabilisation de la phase 1 (l'axe Kinshasa- Muanda), autrefois problématique, donnent des résultats plus que satisfaisants et devraient permettre d'augmenter la capacité à 100 Gigabytes. Quant aux travaux de la phase 2 (Kinshasa- Kasumbalesa- Sakania), ils sont en cours de finition.

L'exploitation commerciale de cet axe débutera d'ici le mois de juillet de cette année. Le directeur général ad intérim de la SCPT a annoncé, par ailleurs, que des négociations avec les opérateurs zambien (Zamtel) et angolais (Angola Télécom), sont aussi en cours pour réussir l'interconnexion de ces pays avec la RDC. Ce qui pourra boucler complètement la redondance qui assurerait un taux de disponibilité d'internet jamais connu auparavant.