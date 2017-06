Ile Maurice: Lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent - Les autorités appelées à s'entre-aider

«Tou bann azans ena enn rol a zoue, lobjektif sé amenn plis efikasité ek bon rezilta.» C'est ce qu'a déclaré Navin Beekharry, directeur général de l'Independent Commission against Corruption (ICAC), ce mercredi 14 juin, lors d'une rencontre entre les différents partenaires des forces de l'ordre.

Lors de cette réunion, le commissaire de Police Mario Nobin, les représentants de la Mauritius Police force, la Financial Intelligent Unit, la Mauritius Revenue Authority, la Financial Services Commision et les Mauritius Prisons Services ont été parties prenantes afin de s'entre-aider pour améliorer l'efficacité dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.

«C'est une initiative où toutes les organismes nationaux d'application de la loi ont décidé de créer une plate-forme afin d'améliorer la coordination et la collaboration entre les différentes parties», a expliqué le directeur général de l'ICAC.

Les autorités sont tombées d'accord sur quelques points suivants :

1. Il faut une collaboration et une coordination plus étroites et en continu pour élaborer une plate-forme générale

2. Développer un protocole d'accord inter-agences pour avoir plus de collaboration

3. Identifier tous les défis et apporter des solutions

4. Identifier un officier de liaison pour chaque agence

5. Avoir des réunions souvent

6. Organiser des campagnes de sensibilisation