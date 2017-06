Mahershala Ali, David Beckham, les All Blacks, Daniel Cormier, Novak Djokovic, Lewis Hamilton, Hugh Jackman, Sachin… Plus »

Depuis la signature de l'Accord de Cotonou en 2000, plusieurs communautés économiques africaines (CER) ont renouvelé leur engagement en faveur des accords de partenariat économique (APE) entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

Le TPP aurait également pu dissuader les États-Unis d'envisager l'extension de la période convenue d'application de l'AGOA au-delà de 2025 et d'élargir l'accord à de nouveaux pays et produits. Certains pays africains, à l'instar du Kenya et de Maurice, ont exprimé leur désir d'avoir une relation commerciale plus mature et durable avec les États-Unis.

Les pays signataires du TPP - Australie, Brunei Darussalam, Canada, Chili, États-Unis, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Viet Nam - représentent pratiquement un sixième de la population mondiale et 40 % du PIB de la planète.

