Rabat — L'épouse du président français, Mme Brigitte Macron, et LL.AA.RR. les Princesses Lalla Salma et Lalla Oum Kaltoum ont visité, mercredi à Rabat, l'exposition "Face à Picasso" au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain.

Cette visite intervient en marge de la visite d'amitié et de travail qu'effectue au Maroc le Président français, M. Emmanuel Macron à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

A leur arrivée au site du musée, Mme Brigitte Macron et LL.AA.RR. les Princesses Lalla Salma et Lalla Oum Kaltoum ont passé en revue un détachement des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être saluées notamment par le ministre de la Culture et de la communication, M. Mohamed Laaraj, et le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), M. Mehdi Qotbi.

Par la suite, Mme Macron et Leurs Altesses Royales ont visité l'exposition "Face à Picasso" et suivi des explications sur cet événement organisé par la Fondation Nationale des Musées (FNM), en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris.

L'exposition "Face à Picasso" réunit plus d'une centaine d'œuvres (tableaux, sculptures, céramiques, photographies, dessins et estampes), issues des collections du Musée national Picasso-Paris.

Ventilée en onze sections explorant chacune un pan du génie de Picasso, l'exposition se veut, foncièrement, un périple à la fois chronologique et thématique qui condense, avec une savante pondération, le meilleur de Picasso, entre peintures, sculptures, dessins, gravures, céramiques, estampes et photographies.

Des années de jeunesse de Picasso jusqu'aux derniers autoportraits, "Face à Picasso" est l'occasion d'une réflexion sur la notion, riche d'une histoire pluriséculaire, de "modèle" qu'il a constamment exploré et revisité tout au long de sa vie.

C'est une exposition pluridisciplinaire qui, en faisant dialoguer peintures, sculptures et gravures, donne un aperçu complet de tout ce que Picasso a pu créer tout au long de sa vie.

Avec une physionomie chrono-thématique, cette exposition revient sur tous les domaines de création de Pablo Picasso, son entourage et l'ensemble de sa vie. Les 11 sections aménagées pour l'occasion sont autant de petites expositions sur ce que Picasso a créé.

A l'issue de cette visite, Mme Brigitte Macron a signé le Livre d'Or du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain.