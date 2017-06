Sénégal: 15 nouvelles variétés de semences de riz annoncées par l'ISRA "d'ici décembre"

Il vise à "renforcer les moyens de recherche sur le développement de nouvelles variétés", à développer et diffuser "le système de nouvelles variétés de riz selon la préférence des consommateurs et des producteur", a expliqué son coordonnateur, Oumar Ndaw Faye.

La campagne d'hivernage est toutefois "plus longue, avec des semis en juillet", et permet d'arriver à "un fort potentiel de rendement de la production du riz en hivernage", à partir de variétés de cycle moyen, un rendement ensuite appelé à être amélioré, a souligné le coordonnateur de ce projet KOICA qui concerne 5 autres villages bénéficiaires dans la zone.

Le comportement de ces nouvelles variétés "permet de dire que le producteur peut récolter en juin et partir en campagne d'hivernage en juillet", a indiqué l'expert en riz, selon qui "pour réussir la double culture, il faut une bonne campagne de contre-saison et une très bonne campagne d'hivernage".

Selon le coordonnateur du projet, Oumar Ndaw Faye, chercheur sélectionneur de riz à ISRA de Saint Louis, il a été procédé, au cours de cette visite, à la présentation de 4 nouvelles variétés de riz dites "ISRI", qui se caractérisent par un cycle court et un rendement plus élevé.

