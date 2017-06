Guinée: Labé - Des coupeurs de route lancent un assaut sur un véhicule de transport

Pour les infos recueillies ,dame Oumou Bah voulait juste se soulager d'un besoin naturelle quant elle a été prise à partie par une vieille dame qui s'insurgeait contre l'abandon par certains usagers des toilettes situées dans sa concession qui laissent trainer des lingettes souillées et prononçant des propos désobligeants à l'endroit de dame Oumou cette dernière riposte et une bagarre éclate entre les deux dames suivant la scène de loin la fille de la vieille provocatrice vient en renfort et met K .O la.

Il est opportun de rappeler qu'à l'approche des fêtes religieuses ,les braquages et autres actes d'agression se multiplient sur les personnes et leurs biens.

Thierno Oury Bah l'un des passagers a perdu la somme de 450000 francs CFA autant en francs guinéens mais avant il s'était vu dépouiller de quinze autre milles francs CFA avant que les agresseurs ne se jettent sur lui pour déchirer ses habits et lui arracher la plus grosse part du montant qu'il détenait .

Un véhicule de transport en provenance de la côte d'Ivoire s'est fait neutralisé et dépouillé par des jeunes qui l'ont suivi depuis la sortie de la vlle de Pita tard dans la nuit à environ 2h et 30 mn.

