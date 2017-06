Burkina Faso: Relance de l'économie - La fronde sociale inquiète la chambre de commerce

Dans la déclaration ci-dessous, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP)… Plus »

Pour les questions transversales qui concernent d'autres départements, le ministre Sanou a fait savoir qu'elles seront traitées le plus tôt possible.

En ce qui concerne les lourdeurs administratives, Mahamadi Sawadogo a noté qu'elles sont toujours longues et coûteuses. « Il nous paraît ainsi urgente de procéder à la relecture des textes qui régissent les affaires au Burkina et sur le Partenariat public-privé (PPP) en particulier.

Pour le premier responsable de la Chambre de commerce, M. Sawadogo, le secteur privé a d'énormes attentes vis-à-vis de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). « Pour le moment, il n'y a pas encore suffisamment d'actions concrètes sur le terrain qui puissent occuper les acteurs économiques et relancer durablement l'économie nationale », a-t-il indiqué.

L'apurement de la dette intérieure, les lourdeurs administratives, la montée de la fronde sociale, les contraintes de financement, de fiscalité et d'approvisionnement en matières premières. Ce sont, entre autres, les préoccupations sur lesquelles, le président de la CCI-BF, Mahamadi Sawadogo et le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Stéphane Sanou, ont échangé, le mardi 13 juin à Ouagadougou.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF), Mahamadi Sawadogo, s'est entretenu, le mardi 13 juin 2017 à Ouagadougou, avec le ministre en charge du commerce, Stéphane Sanou. Ils se sont penchés sur les préoccupations et les défis du secteur privé.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.