Ile Maurice: BAI - Neuf compagnies mises en liquidation

Yacoob Ramtoola a réclamé des honoraires de Rs 3,2 millions pour le liquidateur. Ce chiffre est réparti comme suit : Rs 700 000 pour Iframac, Rs 500 000 pour Arcasa, Rs 250 000 pour Fleetmaster, Rs 500 000 pour Elysian Garden, Rs 250 000 pour British American Financial Services, Rs 250 000 pour BAI Medical Centre, Rs 300 000 pour HDM Intercative, Rs 300 000 pour Car Clinic et Rs 250 000 pour Zinoview.

Clap de fin pour neuf compagnies de la défunte BAI. En l'occurrence Iframac, Arcassa, Fleetmaster, Elysian Garden, British American Financial Services, BAI Medical Centre, HDM Intercative, Car Clinic et Zinoview. La motion de Yacoob Ramtoola, administrateur spécial de la BAI, réclamant un ordre pour mettre en liquidation les neuf compagnies, a été examinée hier. Sa requête a étéagréée par la juge Rehana Mungly-Gulbul, siégeant en cour commerciale.

