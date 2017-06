Togo: Le don du sang pour sauver des vies

La journée mondiale du donneur de sang est une journée internationale consacrée à la promotion et la sensibilisation du don de sang et du produit sanguin labile pour la santé à tous.

Et comme la collecte se poursuit au cours de cette journée du 14 juin, on espère avoir le même nombre pour qu'on ne parle plus de pénurie de don de sang durant la semaine au Togo » a affirmé le directeur par intérim de la CNTS, Docteur FETEKE Lochina.

L'évènement a été marqué par deux (2) collectes de sang, l'une le samedi 10 juin et 'autre se poursuit ce 14 juin 2017 au le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) à Lomé. « Notre attente par rapport à ces deux (2) collectes est de pourvoir disposer d'un stock de sang pour plusieurs jours. Nous avons pu collecter 350 poches le samedi dernier, ce qui correspond à plus de trois (3) jours de stock.

