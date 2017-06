Burkina Faso: Lettre ouverte au président du Faso - « Excellence, votre bonne vision et votre politique de gouvernance risquent d'être contrariées »

Dans la déclaration ci-dessous, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP)… Plus »

Nous, parents des premiers lauréats, nous vous prions de faire arrêter cette mascarade qui compromet dangereusement l'avenir de la jeunesse de ce pays. Nous recommandons qu'une commission spéciale de suivi soit mise en place pour prendre en compte les difficultés rencontrées, faire le bilan des bourses extérieures, surtout celles canadiennes et déterminer les critères opposables aux futurs lauréats. Les fondateurs des établissements ayant accepté de recevoir vos deux (02) lauréats et les parents de ces derniers fondent leur espoir sur vous, pour un règlement rapide de cet incident qui n'a pas sa raison d'être.

Les raisons évoquées transforment les lauréats en demandeurs de bourse nationale auprès de la direction des bourses, car on leur oppose simplement les conditions primaires d'une bourse nationale, à savoir être inscrits dans un établissement public même s'il n'y a pas la spécialité alors qu'avant l'engagement du Chef de l'Etat, il y a des possibilités de transfert d'un étudiant dans un établissement supérieur privé du pays, avec une prise en charge complète ( bourse et frais de scolarité y compris).

Certains étudiants ont pu quitter le pays mais, d'autres des séries comme celles de l'informatique, risquent de ne plus compter sur ces promesses. Mieux, ils seront, dans les jours à venir si rien n'est fait, remis purement et simplement à leurs parents.

A la cérémonie de remise de prix à Ouaga 2000 en présence du chef du gouvernement et de ses ministres, le Président du Faso a tenu à rappeler l'importance de la saine émulation et la culture de l'excellence dans sa gouvernance. Il a aussi et surtout informé l'assistance de l'engagement qu'il a pris pour accompagner tous les lauréats dans leur cursus universitaire. Pour ce faire, les lauréats bénéficieront en priorité de bourses extérieures ou d'une prise en charge complète dans leur études, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays.

