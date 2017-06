Maroc: Nuits du Ramadan - Le trio "Rifak" berce les cœurs du public tangérois

Un florilège de chants arabo-andalous, imprégnés de thèmes traditionnels. L'Institut Cervantès du Maroc rejoint l'esprit sacré du Ramadan et organise différentes activités culturelles.

Les mélomanes de la musique arabo-andalouse ont été gratifiés, lundi soir à Tanger, d'un concert mémorable donné par le trio "Rifak", dans le cadre de l'édition 2017 des Nuits du Ramadan du réseau de l'Institut Cervantès du Maroc.

Constitué de Abdesselam Naiti, Omar Benlamlih et Ignacio Béjar, originaires du Maroc ou d'Espagne, ce joyau de la musique arabo-andalouse a offert un voyage musical envoûtant à travers la Méditerranée et son patrimoine vocal, pour fêter majestueusement le jumelage entre deux cultures et perpétuer les valeurs de cohabitation harmonieuse qui ont toujours caractérisé l'histoire séculaire du Maroc.

Avec des arrangements originaux mêlant des rythmes orientaux et utilisant des instruments traditionnels de la musique arabe, ce trio a impressionné les plus fins connaisseurs en offrant un beau cocktail musical chargé de thèmes traditionnels, classiques et andalous, d'une saveur méditerranéenne intemporelle mais surtout d'une longue histoire commune.

Le son des instruments comme la harpe et le luth, la darbouka, le rik et le bendir mêlé aux accents de la clarinette basse, la flûte à canne et la clarinette turque, ont fait résonner dans la place Borj El Hajoui la richesse d'une musique qui fusionne la rigueur historique et l'esprit traditionnel, sous des salves d'applaudissements d'un public enthousiaste composé des férus de musique et de mélomanes de tous les âges.

Omar Benlamlih a charmé le public par sa belle voix et sa parfaite maîtrise vocale, en interprétant un florilège de chants arabo-andalous, imprégnés de thèmes traditionnels provenant du Maroc, de Tunisie, de Turquie et d'Egypte.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur général de l'Institut Cervantès de Tanger, Miguel Angel Sanjosé Ribera, a indiqué que ce concert organisé en partenariat avec l'ambassade d'Espagne au Maroc et l'Association Confluences musicales s'insère dans le cadre des festivités du mois sacré du Ramadan pour partager avec les habitants de la ville des moments de spiritualité.

La musique traditionnelle andalouse, en tant que patrimoine commun aux deux cultures, est la meilleure façon de montrer l'implication de l'institut durant ce mois religieux et de célébrer l'histoire partagée entre le Maroc et l'Espagne, a-t-il ajouté.

Fondé en 2003, le trio Rifak, qui se produit pour la première fois au Maroc, a offert un autre concert à Tétouan le 13 juin courant et sera à Casablanca aujourd'hui, pour le plus grand bonheur des amoureux de la musique arabo-andalouse.

Il est enfin à rappeler que l'Institut Cervantès, organisateur de l'événement, est l'institution publique créée par l'Espagne en 1991 pour la promotion et l'enseignement de la langue espagnole et pour la diffusion de la culture espagnole et latino-américaine. Il est présent dans 86 villes de 43 pays sur les cinq continents.

En outre, ses deux sièges sont situés en Espagne, le central à Madrid et celui d'Alcalá de Henares, et, au sein de sa plateforme multimédia, un portail de référence sur Internet sur la langue et la culture espagnoles : Le Centre virtuel Cervantès.