Maroc: Gaspillage et abstinence vont de pair au pays

Les produits halieutiques sont particulièrement touchés, relève la FAO, qui note cependant des progrès en matière de stockage des poissons et fruits de mer, notamment depuis que le gouvernement a annoncé sa volonté de munir quelque 125.000 poissonniers de structures de réfrigération fixes et mobiles.

La FAO relève que certains produits sont impropres à la consommation bien avant leur arrivée chez le client. La non maitrise de la chaîne du froid dans les lieux de stockage, les marchés et autres surfaces de vente rend impropre à la consommation une bonne quantité d'aliments.

"Le gaspillage alimentaire connaît un pic important pendant le Ramadan, pouvant atteindre les 84,8%", selon une étude menée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), notant que ce comportement irresponsable est lié aux habitudes d'achats des ménages, souvent beaucoup plus importants que leurs besoins.

Des queues interminables partout ailleurs, aux pâtisseries, chez les bouchers ou l'épicier du coin, dans les grandes surfaces : tout le monde achète et excessivement. En effet, la plupart des Marocains achètent de la nourriture en quantité excessive, dont une grande partie finira probablement et malheureusement à la poubelle.

Le mois béni de Ramadan qui devrait être celui de l'abstinence, de la modération et de la solidarité est malheureusement jonché de comportements de consommation pour le moins irresponsables et exagérées: les gaspillages alimentaires qui dépassent l'imaginaire.

