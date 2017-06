Guinée: Économie minière - La SMB et l'AMR signent un accord de production de la bauxite de Boké

Le représentant de l'État, Ahmed Kanté, directeur général de la Soguipami a déclaré: « cet accord commercial entre la société minière de Boké (SMB) et la société Alliance minière responsable s'inscrit dans le cadre de promouvoir le port de Dapilon, pour sa capacité d'exportation au maximum. Il y a une fenêtre qui est ouverte sur la bauxite , qui selon les spécialistes évolue entre 80 à 150.000.000 de bauxite comme demande sur le marché à l'horizon 2020. Nous pensons que la réalisation des infrastructures de transports et d'évacuation par la société SMB a été l'investissement majeur qui a déclenché l'accès de la Guinée au marché mondial de la bauxite qui se trouve être en Chine. Raison pour laquelle avec la signature d'accord une procédure sera menée au département des mines pour examiner le dossier avant la validation » a-t-il conclu.

De son côté, le directeur général de la société Alliance minière responsable (AMR), Romain Girbal, a précisé que la signature de cet accord sera un accord de gagnant- gagnant , aussi bien pour la Guinée que pour les parties SMB et AMR. » Nous comptons se mettre au travail pour lancer la production , quand le ministère des mines aura validé notre partenariat. La société AMR aura a gagner déjà le lancement de sa production à la base. On prévoyait à commencer la production dans trois ans.Mais la production débutera cette année. Grâce au partenariat avec la SMB. donc, le chiffre d'investissement est au tour de 150 millions de dollars ».

Selon lui, Il ne s'agit pas d'une co-gestion chaque société reste souveraine comme tous les autres acteurs. C'est un partenariat comme fournisseurs et vendeurs. C'est une chose qui est commune dans le marché. Et nous allons mettre à leur disposition des moyens techniques mais aussi nous mettre leur étude de faisabilité à notre disposition. C'est la mise en commun des moyens humains, techniques et financiers.

