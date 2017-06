Tunisie: 3.800 places pour 56.000 candidats

Au niveau de l'organisation, le ministère de l'Education a réservé 263 centres d'écrit, 27 de dépôt, 4 de collecte et de distribution ainsi que 7 autres centres de correction. A l'instar des examens nationaux, ce rendez-vous bénéficiera de tout l'intérêt requis en matière de sécurité, d'encadrement des candidats et des dispositions matérielles et humaines.

Toujours est-il que, juste un jour après la fin des examens du Bac, le ministère enchaînera avec un autre examen national non moins important, en l'occurrence le concours de «sixième». Cette année, cet examen engage, officiellement, 56.618 candidats sur plus de 166.000 élèves inscrits en sixième année primaire.

