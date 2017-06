Tunisie: Le marché local toujours en 1ère position

Quant aux Allemands, l'augmentation est de 21,7% pour les arrivées et de 17,3% pour les nuitées. Les Belges sont également revenus en masse (après la levée des restrictions particulières de voyage vers la Tunisie). En effet, on a enregistré 2.233 arrivées en 2017 contre 623 en 2016 et 17.674 nuitées en 2017 contre 3.238 en 2016.

Pour le marché russe, au cours de la période précitée, soit du 1er janvier au 31 mai 2017, l'on a enregistré 16.903 arrivées et 125.020 nuitées. Quant aux Algériens, l'on a recensé, au cours de la période précitée de 2017, environ 34.533 arrivées contre 16.521 en 2016, soit une augmentation de 109%. Ils ont passé 93.286 nuitées en 2017 contre 40.014 en 2016, soit une augmentation de 133%.

En ce qui concerne le marché local, il demeure toujours en 1ère position avec un nombre d'arrivées des Tunisiens évalué à 144.087 en 2017 contre 140.525 recensés en 2016, soit une augmentation estimée à 2,5%.

Le commissaire régional au tourisme de Sousse, Foued Loued, nous a indiqué que le marché chinois a nettement évolué (2.044 arrivées en 2017 contre 802 en 2016, soit une augmentation de 154,9%), et ce, grâce aux efforts du ministère du Tourisme et particulièrement aux visites effectuées dans des pays d'Europe et d'Asie et surtout en Chine par la ministre du Tourisme, Mme Selma Elloumi Rekik.

Les perspectives d'une bonne saison sont prometteuses, a-t-il poursuivi, et l'on prévoit une grande reprise après le mois de Ramadan des différents marchés, entre autres les marchés local et algérien.

Il a enfin noté la participation de l'Ontt aux diverses manifestations culturelles ramadanesques, dont les Nuits de Ramadan (du 8 au 24 juin) et le festival de la musique prévu du 21 au 24 juin à la place des Arts (ex-place des Villes jumelées).