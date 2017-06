Burkina Faso: Les infrastructures sportives de la ville de Ouagadougou bientôt réhabilitées

Pour ce faire, le chef du département en charge des sports et des loisirs, le Dr Taïrou Bangré, a accordé une audience au maire de la capitale burkinabé, Armand Béouindé, le jeudi 8 juin 2017 à Ouagadougou. Selon le bourgmestre de la ville de Ouagadougou, il est venu parler des infrastructures sportives de sa commune en particulier et de la vision du sport en général. «Le ministère des Sports et des loisirs a des objectifs à atteindre, des infrastructures à réaliser sur le territoire communal. Il fallait qu'on harmonise nos points de vue», nous a-t-il confié.

La ville de Ouagadougou regorge de plusieurs espaces sportifs. Malheureusement ces lieux de sport sont, pour la plupart, occupés d'une manière anarchique par diverses activités. Pour redonner à ces espaces leur caractère sportif, le ministère des Sports et des Loisirs et la commune d'Ouagadougou veulent harmoniser leur point de vue pour leur réhabilitation.

