Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a signé, le mercredi 14 juin 2017, à Ouagadougou, une convention générale portant autorisation d'émission en modulation de fréquence avec la Medi1 Radio, basée au Maroc.

La Méditerranée Internationale (Medi1 Radio) est désormais autorisée à exploiter par voie hertzienne sur le territoire burkinabè, un service de radiodiffusion d'information généraliste à vocation internationale. Une signature de convention d'exploitation de fréquence FM entre le Conseil supérieur de la communication(CSC) et Medi1 Radio a eu lieu, le mercredi 14 juin 2017, à Ouagadougou.

La cérémonie a été marquée par un paraphe et un échange de parapheurs entre le promoteur de ladite radio, Hassan Khiyar et la présidente du CSC, Nathalie Somé. Pour celle-ci, cet acte est l'aboutissement d'un long processus qui permettra à Medi1 Radio de bénéficier d'une fréquence pour la diffusion de ses programmes au Burkina Faso. «Dans un monde où la communication s'impose comme un levier incontournable du développement, le CSC ne pouvait faire autrement que de s'inscrire dans une démarche d'intégration», a-t-elle admis. Elle a ajouté, qu'au-delà de l'enrichissement du paysage médiatique, cette convention de concession de radiodiffusion sonore renforcera davantage les liens d'amitié entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc, déjà au beau fixe. Mme Somé s'est, de ce fait, réjouie que la communication est et sera encore une passerelle entre les deux Etats.

Elle a, toutefois, rappelé à M. Khiyar et son équipe, que la présente convention définit les règles de la concession, les obligations vis-à-vis du CSC et des auditeurs. Vous vous êtes engagés, en signant ces documents, a-t-elle soutenu, à être un média au service de la paix. Le président-directeur général de Medi1 Radio, Hassan Khiyar a souligné, pour sa part, que cette convention traduit la stratégie de développement de Medi1 Radio en Afrique, dans le cadre de la consolidation du modèle d'intégration Sud-Sud engagé par le royaume chérifien. «Un engagement conforté par le retour du Maroc à l'Union africaine et par l'accord de principe à la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, obtenu au dernier sommet de la CEDEAO à Monrovia», a-t-il illustré.

A son avis, la diffusion de Medi1 Radio représentera un jalon supplémentaire et significatif dans l'évolution des relations, toujours prometteuses, entre les deux pays. Aussi, il a souhaité un approfondissement dans le futur, d'un partenariat solidaire bénéfique à d'autres supports. «Nous agirons constamment en faveur du développement de l'Afrique et des aspirations légitimes des peuples si attachés à la coopération afro-africaine», a-t-il promis.

Créée en 1980, Medi1 Radio est un média d'informations générales qui diffuse ses programmes en deux langues (arabe et français) dans une dizaine de pays africains et européens, en ondes moyennes, sur plusieurs satellites couvrant principalement l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient et sur internet et des applications mobiles connectées. Basée à Tanger, Medi1 Radio dispose d'un réseau de plusieurs dizaines de correspondants à travers le monde avec plus de 25 millions d'auditeurs, selon son PDG, Hassan Khiyar.