La rencontre hebdomadaire des ministres s'est tenue, le mercredi 14 juin 2017, à Kosyam en présence du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs sujets dont le thème du 11-Décembre prochain, le recrutement de 3150 jeunes dans le cadre du programme emplois-jeunes pour l'éducation nationale et la signature d'une convention minière pour l'exploitation d'un gisement dans la province de la Tapoa.

La problématique de l'emploi est l'un des sujets qui était sur la table du conseil des Ministres ce mercredi à Kosyam. Le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA), Jean Martin Coulibaly, a fait le point du programme emplois de 4200 jeunes pour l'éducation nationale lancé en 2016. Il ressort, selon le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Rémis Fulgance Dandjinou, que 3519 personnes ont été au total recrutées. Il a indiqué que cette année, le gouvernement projette relancer le programme avec le recrutement de 3150 jeunes pour l'enseignement des mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, du français et de l'histoire-géographie. «Les candidats titulaires d'au moins d'un Bac+2 et âgés de 35 ans au plus seront autorisés à déposer leurs dossiers.

La période de recrutement est de juin-juillet, la formation en septembre et les affectations prévues pour octobre prochain», a détaillé le porte-parole du gouvernement. Il a aussi soutenu que des innovations ont été apportées sur le mode de recrutement. «L'an passé, le programme était géré par le ministère de la Jeunesse, de l'emploi et de formation professionnelle et celui en charge de l'éducation nationale. Cette année, il a été entièrement remis entre les mains du MENA et les inscriptions se feront au niveau des directions régionale du ministère», a précisé M. Dandjinou.

Toujours dans le registre de l'emploi, le porte-parole du gouvernement a fait cas d'une communication orale du ministère en charge de la jeunesse, Smaïla Ouédraogo, relative au Certificat de qualification professionnelle (CPQ) au profit des jeunes de niveau CM2 ayant suivi trois ans d'apprentissage dans un centre de formation privé comme public. Il a relevé que 7622 jeunes dans dix métiers seront évalués dans les domaines de la coiffure, de l'électricité, de la mécanique deux roues, mécanique auto, cuisine et restauration, de la menuiserie métallique et bois et la plomberie.

Outre les questions d'emploi, le conseil a autorisé la signature d'une convention avec la société minière SEMAFO pour un gisement situé dans la province de la Tapoa sur une période de 7 ans. A écouter le ministre Dandjinou, 36,5 tonnes d'or sont attendues avec des recettes estimées à 166 milliards de FCFA pour l'Etat et 7,8 milliards FCFA pour le Fonds minier de développement local. Il a précisé que 735 emplois directs et 476 emplois indirects sont attendus dans le cadre de l'exploitation du gisement. Autre sujet abordé à la rencontre des ministres, le choix du thème de la célébration de la fête nationale du 11-Décembre 2017 à Gaoua.

Le thème : «Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux», a retenu l'attention du conseil et instruction a été donnée aux ministres en charge de la question de faire en sorte que les conférences et l'organisation de l'évènement reflètent le contenu retenu. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, les ministres ont marqué leur accord pour la tenue à Ouagadougou de la conférence des Nations unies sur la drogue et le crime, les 3 et 4 octobre 2017, a indiqué leur porte-voix.

Il a souligné que 25 pays d'Afrique francophone seront au rendez-vous à raison de trois membres par pays. Le conseil des ministres a, par ailleurs, adopté un décret portant autorisation de perception de droit relative à la mise en œuvre de la facture normalisée par la Direction générale des impôts.