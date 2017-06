Burkina Faso: Conseil national de la jeunesse - Relecture des textes pour un nouveau départ

Le Conseil national de la jeunesse a tenu, un congrès extraordinaire, le samedi 10 juin 2017 à Kaya. Quatre points ont été soumis à l'examen des participants venus des 13 régions du Burkina Faso.

Initialement prévu à Bobo-Dioulasso, c'est finalement à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord que le Conseil national de la jeunesse (CNJ) a tenu son congrès extraordinaire. «Conformément à l'article 36 du règlement intérieur, nous avons convoqué ce congrès qui était attendu et qui est aujourd'hui une réalité grâce à l'accompagnement du ministère en charge de la jeunesse», a indiqué le président par intérim du CNJ, Mamoudou Ouédraogo.

A l'en croire, quatre points ont été inscrits à l'ordre du jour de ce conclave. Il s'agit de l'amendement et de l'adoption des statuts et du règlement intérieur, de l'adoption d'un nouveau code électoral, de l'examen du programme des prochaines élections des instances du CNJ et de ses démembrements et d'une délibération pour permettre aux associations de jeunesse non membres de pouvoir participer au processus en cours. Selon le président par intérim du CNJ, Mamoudou Ouédraogo, la tenue de ce congrès extraordinaire était nécessaire. Car, la structure faitière des organisations de la jeunesse au Burkina Faso était tombée dans la léthargie.

«De 2014 à nos jours, il y a eu beaucoup de difficultés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du CNJ. Il y a eu beaucoup d'oppositions avec souvent des agendas inavoués, mais Dieu merci, le navire n'a pas chaviré», a-t-il soutenu. De l'avis de M. Ouédraogo, Kaya doit marquer un autre départ et donner un souffle nouveau au CNJ. «Kaya doit être une occasion pour nous donner la chance à cette organisation de s'implanter réellement dans notre pays. C'est également une occasion pour nous de montrer aux partenaires techniques et financiers que les jeunes du Burkina Faso sont unis et ont une vision pour un futur meilleur», a-t-il laissé entendre.

Une jeunesse unie

Le directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente, Larba Pilga a félicité le CNJ pour la tenue de cette rencontre qui marquera un nouveau départ pour la structure faitière des jeunes. «Aujourd'hui, vous êtes en congrès et le ministère en charge de la jeunesse a bien voulu vous accompagner aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier. Je voudrais vous féliciter pour cette initiative», a-t-il souligné. Et d'ajouter : «Le CNJ a convoqué cette rencontre pour revoir et adopter ses textes. Nous, en tant que ministère en charge de la jeunesse, cela nous réjouit de voir que les jeunes s'organisent enfin parce que depuis 2014, le CNJ est beaucoup tombé dans la léthargie». Il a exhorté les participants à des échanges francs afin d'amender et d'adopter les nouveaux textes qui vont donner un nouveau souffle à l'organisation de jeunesse.