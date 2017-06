Burkina Faso: Création d'emplois verts - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, à Ouaga

Le pays passera de huit à sept institutions, notamment le Président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée nationale, le Senat, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et le Conseil économique, social et environnemental. Le bicaméralisme devrait aussi être adopté, sans oublier la possibilité qui sera désormais offerte à la diaspora d'avoir des élus à l'Assemblée nationale.

L'avion présidentiel malien, qui l'a transporté, a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou, à 18 heures 12mn précises. Il a été accueilli quelques instants plus tard, au pied de l'appareil, par son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré. Tout sourire, les deux dirigeants se sont fait des accolades, et s'en sont suivies de chaudes poignées de main, avant que l'hôte malien ne serre la main aux officiels burkinabè mobilisés pour la circonstance.

Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, surnommé affectueusement « IBK », participe, ce mercredi 15 juin 2017 à Ouagadougou, au symposium de haut niveau sur la création d'emplois verts, aux côtés de ses pairs du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et du Niger, Mahamadou Issoufou. Cette rencontre, initiée par les trois chefs d'Etat, abordera la question cruciale de la dégradation des terres contribuant à l'augmentation du chômage et des migrations de détresse des jeunes ruraux. IBK a donc fait le déplacement pour enrichir du haut de sa personnalité et de son expérience les réflexions en terre burkinabè.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.