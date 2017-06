Congo-Kinshasa: Avion abattu au pays - Le ministre de la Justice visé par une enquête en Belgique

Une version démentie par la compagnie aérienne et de nombreux témoins cités par La Libre Belgique. Ils affirment que l'avion « décollait » de Kindu avec à son bord 43 civils dont des femmes et des enfants cherchant à fuir les combats. Aujourd'hui, Alexis Thambwe Mwamba est ministre de la Justice en République démocratique du Congo, il aurait séjourné ces derniers jours en Belgique, mais n'était pas joignable hier soir pour réagir à l'ouverture de cette enquête.

Nous sommes en 1998 dans l'est de la RDC et la seconde guerre du Congo fait rage. Les rebelles du RCD, soutenus par le Rwanda, affrontent l'armée du président Laurent-Désiré Kabila. Le 10 octobre, alors que les combats se concentrent autour de la ville de Kindu, un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines, surnommée la CAL, est abattu par un tir de missile. A son bord une cinquantaine de personnes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.