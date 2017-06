Ile Maurice: Hôpital Victoria - Elle rend visite à un proche et meurt devant l'ICU

Les proches de Rouba Soolen soutiennent que ce drame aurait pu être évité. «On n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Elle aurait pu être sauvée si un médecin l'avait examinée au moment où elle a eu ce malaise. Les infirmiers et médecins présents auraient dû lui venir en aide. Ils ont failli à leur tâche», déplorent-ils. D'ajouter qu'ils ont décidé de rapporter le cas pour qu'un tel incident ne se reproduise plus.

«On a appelé à l'aide. On a demandé aux infirmiers et médecins présents de l'aider, mais ils n'ont rien fait.» C'est ce que martèle Ragini Chinappen, dont la soeur, Rouba Soolen, a eu un malaise avant de rendre l'âme devant l'Intensive Care Unit (ICU) de l'hôpital Victoria, à Candos, le 28 mai.

