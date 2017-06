Cameroun: Décès de Mgr Bala - La compassion de l'église évangélique

Le rapport annuel de l'ONU sur l'Afrique Centrale est présenté cette semaine à New York. Le… Plus »

Dans sa prise de parole, il a appelé les fidèles à ne pas avoir peur, de rester fermes dans la prière et d'observer des moments de jeûne afin de venir à bout des plans machiavéliques du diable sur le Cameroun qui ont pour dessein, la division et la panique parmi les peuples. Il leur a aussi demandé de se réserver de tout commentaire avant la proclamation des résultats de l'enquête en cours. « L'an dernier, c'était la catastrophe d'Eséka. Aujourd'hui, c'est l'église catholique qui est mise à rude épreuve avec le décès subit d'un prêtre du diocèse de Bafia, quelques jours plus tard c'est l'évêque du même diocèse qui décède dans des circonstances particulières. Soyons vigilants, élevons des prières pour cette église sœur», demandera l'évêque national de l'EELC, compatissante avec l'église catholique.

Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia n'est plus ! La triste nouvelle dont l'écho s'est fait entendre à mille lieues de l'épicentre du théâtre des opérations a plongé toute la communauté chrétienne du Cameroun dans l'émoi et la consternation. Dimanche 4 juin dernier à Ngaoundéré, Mgr Ngozo Ruben, évêque national de l'EELC, qui avait à ses côtés Mgr Maigari Elogo, évêque régional du Centre à l'Eglise évangélique luthérienne du Cameroun (EELC), a concélébré un culte spécial.

