Cameroun: Akom II - Le nouveau sous-préfet est là

Le rapport annuel de l'ONU sur l'Afrique Centrale est présenté cette semaine à New York. Le… Plus »

L'arrondissement d'Akom II a donc un nouveau souffle. Ce changement est intervenu le 22 mai dernier suite au décret N° 2017/239 du président de la République nommant les sous-préfets. En lui passant le commandement, le préfet de l'Océan a demandé au nouveau-venu d'être un modèle. « Pour réussir votre mission, soyez un rassembleur. Un meneur d'hommes. Ayez le sens de l'écoute ». Voilà, entre autres, les conseils qu'Antoine Bisaga a prodigués à Abdou Kaïgama. Une tâche lourde, immense et délicate mais qui, d'après ce secrétaire d'administration principal et ancien grand séminariste, ne sera pas difficile. Akom II est un arrondissement qui compte 54 villages dont 27 chefferies.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.